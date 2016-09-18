Жак Ширак попал в клинику после отпуска из-за болезни легких

83-летний экс-президент Франции Жак Ширак госпитализирован в Париже с легочной инфекцией.

Как сообщила газета La Parisien, в ночь на 18 сентября в парижскую клинику попал бывший глава Франции Жак Ширак. Причина госпитализации – легочная инфекция. Сейчас политику 83 года.

По данным СМИ, Ширака доставили в парижскую клинику из Марокко, где он отдыхал с семьей. Несколько дней он проведет под присмотром врачей. О том, в каком состоянии находится экс-президент Франции, неизвестно.

Отмечается, что в последнее время здоровье Ширака сильно ослабло. В 2005 году он перенес инсульт, а в 2013, 2014 и 2015 годах его госпитализировали в больницу с разными жалобами.