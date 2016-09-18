Общество
Источник: La Parisien
14:07, 18 Сентября 2016 Версия для печати

Жак Ширак попал в клинику после отпуска из-за болезни легких

83-летний экс-президент Франции Жак Ширак госпитализирован в Париже с легочной инфекцией.

Как сообщила газета La Parisien, в ночь на 18 сентября в парижскую клинику попал бывший глава Франции Жак Ширак. Причина госпитализации – легочная инфекция. Сейчас политику 83 года.

По данным СМИ, Ширака доставили в парижскую клинику из Марокко, где он отдыхал с семьей. Несколько дней он проведет под присмотром врачей. О том, в каком состоянии находится экс-президент Франции, неизвестно.

Отмечается, что в последнее время здоровье Ширака сильно ослабло. В 2005 году он перенес инсульт, а в 2013, 2014 и 2015 годах его госпитализировали в больницу с разными жалобами.

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Этот французский президент, не запомнился как лидер больших реформ – он вообще, кажется, чувствовал себя увереннее в борьбе, чем после победы. Зато он запомнился горомкики жестами – отказом заключать предвыборные сделки с Ле Пеном, категорическим неприятием смертной казни, непримиримой позицией по вопросу Ирака. »

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Цыганкова Валерия

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