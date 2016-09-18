Унесенные тайфуном. Почему тонет Приморье?

Как жители Приморья спасаются от самого страшного за последние 40 лет тайфуна, узнал Sobesednik.ru.

Спасение утопающих

«Последние два дня часто спрашивают: «Как вы там? Тайфун, говорят, у вас?» Нет, не тайфун... ***ц у нас. Уплывают дома в прямом смысле и падают мосты. Несколько погибших, есть пропавшие. Дамбы в некоторых районах не выдержали. Но по новостям все под контролем», – написала жительница Приморья Александра Донник у себя на странице в фейсбуке.

О приморском водном апокалипсисе пишут в соцсетях с тегами (темами) «Приморский край поплыл», «Лайнрок (название тайфуна. – Ред.), что ты делаешь?» Тайфун принес затяжные ливни и выход рек из берегов, «уплыли» 18 районов Приморья из 34, отдельные населенные пункты оказались затоплены больше чем наполовину. По данным МЧС, с начала чрезвычайной ситуации было подтоплено 3,5 тысячи домов и больше 10 тысяч земельных участков по всей территории края. Сами приморцы говорят и о неофициальной статистике – о погибших, число которых не называется.

– На месте Светлой одни крыши торчат, – рассказал «Собеседнику» житель Кавалерово Павел. – Мой друг лично видел труп женщины, который пронесло водой. Другой приятель наблюдал, как поток воды захватил и унес мужчину, выжил ли он – неизвестно...

Но официально пока было объявлено о гибели одного жителя края – главы МЧС Приморья Олега Федюры, который утонул, не выбравшись из кабины КАМАЗа, когда направлялся в одно из затопленных сел.

– Это не просто паводок. Это поток воды, который бурлит, затягивает, несет бревна, заборы, сараи, гаражи, даже целые дома. Мне 1 сентября позвонила на мобильный телефон дочь односельчанки, говорит: «У тебя же есть лодка? Вывези мать, Христа ради!» По дороге, на которой еще днем раньше я ездил на машине, поплыл на лодке. Вижу – старушка Зинаида Ивановна в окне торчит, через дверь ей уже было не выйти. Вытащили ее аккуратно. С тех пор курсирую по селу, где кому что нужно. В первые сутки спали часа три. Беда одна на всех, и беда – большая, – рассказал Sobesednik.ru рыбак из Кокшаровки Андрей Колоколов. Когда я ему позвонила в 9 вечера по местному времени, он только закончил развоз заряженных фонариков, хлеба и воды подтопленцам.

Власти накануне «подготовились» к наводнению – прикрыли трубу дамбы фанерным листом и присыпали 5 мешками песка сверху Фото: Стоп-кадр YouTube

– Просят подвезти хлеб, воду, курево. Водку не вожу. Хотя некоторые просят, – смеется водный таксист поневоле.

Вокруг Колоколова и его зятя собрался целый «водный патруль» – несколько местных жителей, которые поняли, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Дороги и мосты смыло, Кокшаровка стала островом, оторванным от цивилизации. На второй день над селом показался вертолет МЧС, но приземлиться не смог. Спасатели добрались до села только на третьи сутки. Но село выстояло.

Сейчас половина Кокшаровки затоплена до окон или форточек, вторая половина – сухая. Люди, которые не хотят оставлять свои дома, уже неделю живут на крышах и чердаках и ждут, когда уйдет вода. Слухи противоречивые – говорят, что уровень воды понемногу падает, но не исключено, что стихия готовит новый удар.

Большая вода

Селам, где есть предприимчивые жители с техникой, повезло больше.

После недели осады в селе Ясное, которое вода также взяла в кольцо, Павел Пипко на попутке вырвался в райцентр по восстановленной дороге. Среди покупок в приоритете – медикаменты, без которых остаться было особенно страшно.

– Когда пошла вода, наш местный бизнесмен Ким своим трактором и экскаватором сделал отвод русла в сторону. В итоге нас, конечно, все равно подтопило, но не смыло, как могло бы, – рассказал мне по телефону Павел Степанович.

Жители Лесозаводска говорят, что тоже остановили наводнение своими руками.

– 1 сентября ко мне прибегает подвыпивший сосед: «Мы тонем!» Я не поверил, но пошел посмотреть, – рассказал Sobesednik.ru пенсионер из Лесозаводска Александр Ковалев. – Наши власти накануне «подготовились» к наводнению – прикрыли трубу дамбы фанерным листом и присыпали 5 мешками песка сверху. Естественно, эту конструкцию выбило. Я уже пережил страшный тайфун «Джуди» 1989 года, когда город фактически смыло. Поэтому знал, чем это грозит. У дамбы уже все жители левого берега собрались, дела побросали. В итоге набрали по частникам экскаватор, штук 8 больших машин, давай грунт возить, берег отсыпать, дамбу поднимать. Топливо собирали тоже с миру по капле, на заправке дали литров 100, я от себя – 50, скидывались, в общем. Двое суток возили, подняли берег дамбы сантиметров на 15–20, этого хватило, чтобы удержать натиск воды. Вот сегодня первый день буду спать спокойно.

К дамбе приезжали прокурор (понаблюдала и уехала) и местные чиновники – в основном засветиться и сфотографироваться.

– Я написал бумагу в нашу Думу, чтобы людям хоть затраты на солярку компенсировали, сказали: рассмотрят. Благодарности мы не ждем – себя спасали. Но напишите в газете, чтобы на следующий год хотя бы дамбой занялись! Второй раз нам может так и не повезти! – говорит Ковалев.

«Кончаются продукты и бензин»

5 сентября Татьяна Илюхина написала у себя на странице в «Контакте»: «Всем привет! Тут кончаются продукты и бензин. На помощь никто не летит. Кто может помочь: позвоните в МЧС!! Мы отрезаны от дорог. Связи у нас не будет, как только бензин на генератор закончится. Село Фурманово Ольгинский район! Ппц».

Татьяна прилетела в Фурманово из Москвы в отпуск навестить маму.

В населенных пунктах не оказалось резервных запасов продуктов, воды, бензина на случай ЧС. Фото: Стоп-кадр YouTube

– Думала, съезжу на море, а море пришло ко мне само, – рассказала Татьяна «Собеседнику» по телефону. – 29-го я прилетела, и через пару дней у нас во всем селе вырубился свет, а два моста, по которым можно доехать до Фурманово, просто смыло водой. Дома наши не смыло, но залило огороды, погреба, холодильники не работали. На третий день стало понятно, что заканчиваются продукты, лекарства, но самое главное – бензин, на котором работал генератор. Остаться без света и связи хуже всего. Я подключала интернет на 5 минут, чтобы вый­ти в сеть и отправить сигнал SOS друзьям, потому что было ощущение, что про нас просто забыли. Первый вертолет прилетел 7-го, но он был даже без груза. Нормальная машина с продуктами, медикаментами и бензином прилетела 8-го. Этим же бортом мы с дочкой улетели. Наконец. И эту неделю отпуска я не забуду никогда...

Вопросы без ответов

С природой, конечно, не поспоришь. На пути у тайфуна не встанешь. Но можно ли было минимизировать последствия, задаются вопросом жители края.

1. Такого тайфуна не ждали. Подкачали прогнозы. На севере края вообще ждали только небольших дождей. Вместо них пришли два разрушительнейших тайфуна подряд, которых не предполагали ни жители, ни спасатели, ни власти.

2. К нему не подготовились. Приморье – суровый край, и тайфуны здесь не редкость. Но укрепмероприятия, по рассказам приморцев, во многих населенных пунктах людям пришлось проводить самим в экстренном порядке. В населенных пунктах не оказалось резервных запасов продуктов, воды, бензина на случай ЧС.

3. Вырубили леса. Жители края давно недовольны слишком активной вырубкой лесов. Древесина идет на продажу в Китай, а «лысые» территории уже не могут останавливать большую воду, которая не встречает никаких препятствий. Но пока край тонет, лесопромышленников ждет денежный «тайфун».