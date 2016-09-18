Общество
15:23, 18 Сентября 2016 Версия для печати

Угрожавший взрывом на выборах в ЦАО приезжий был без бомбы

Полиция не нашла никаких опасных предметов у задержанного на избирательном участке в центре Москвы мужчины.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что полиция задержала мужчину, который угрожал взорвать бомбу на одном из избирательных участков в центре Москвы.

Как сообщили Sobesednik.ru в пресс-службе ГУ МВД по Москве, у задержанного на избирательном участке в центре Москвы не обнаружили никаких опасных предметов. Сейчас он, предположительно, житель Волгоградской области, находится в отделении полиции. С ним проводятся необходимые мероприятия.

По последним данным, из-за совершенной провокации работа избирательного участка была приостановлена на 23 минуты. В результате инцидента никто не пострадал.

Обстановка на участке, где задержали злоумышленника, спокойная, уточнили в полиции.

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