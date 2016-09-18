Россиян в день думских выборов обезопасят в США после взрыва

Генконсульство РФ в США усилило охрану в день выборов в Госдуму из-за прогремевшего на Манхэттене взрыва.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в центре Нью-Йорка, на Манхэттене, прогремел взрыв. Пострадали 26 человек.

Как сообщило РИА «Новости», 18 сентября Генеральное консульство России в Нью-Йорке приняло решение усилить меры безопасности после взрыва на Манхеттене в связи с тем, что в Генконсульстве сегодня пройдут выборы в Госдуму.

По последним данным, взрыв на Манхэттене не связан с терроризмом. Однако в полиции инцидент назвали «умышленным актом». Сейчас выясняются все обстоятельства инцидента.