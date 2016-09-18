Общество
Источник: SANA
16:58, 18 Сентября 2016 Версия для печати

Пилот сбитого самолета сирийской армии погиб в Дейр-эз-Зоре

Сирийский самолет был сбит в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке страны.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что Мария Захарова составила возможную программу для поездки в Сирию с Самантой Пауэр.

Самолет сирийской армии был сбит на северо-востоке страны, сообщает агентство SANA в воскресенье, 18 сентября. По данным источника, пилот самолета погиб. Инцидент произошел во время «операции против боевиков ИГИЛ».

Накануне в провинции Дейр-эз-Зор антитеррористическая коалиция во главе с США ошибочно нанесла авиаудары по позициям сирийской армии. В результате атаки погибли 62 сирийских солдата, более 100 человек получили ранения. В США заявили, что это было непреднамеренное действие.

«Исламское государство» (также ИГ, ИГИЛ) – экстремистская организация, деятельность которой признана террористической и запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.

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