Пенсионерка отдала свой голос и умерла на выборах в Петербурге

Пенсионерка скончалась на одном из избирательных участков в Санкт-Петербурге после голосования.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что в Комсомольске-на-Амуре во время голосования умер мужчина.

В Санкт-Петербурге пожилая женщина скончалась на избирательном участке после того, как отдала свой голос. Как сообщает Life, 73-летняя пенсионерка пришла на выборы вместе с сыном.

Пенсионерка, выходившая после выборов, почувствовала себя плохо и упала на лестницу. Прибывшие на место медики скорой помощи констатировали смерть женщины.