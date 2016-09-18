Общество
Источник: Life
12:17, 18 Сентября 2016 Версия для печати

Пенсионерка отдала свой голос и умерла на выборах в Петербурге

Пенсионерка скончалась на одном из избирательных участков в Санкт-Петербурге после голосования.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что в Комсомольске-на-Амуре во время голосования умер мужчина.

В Санкт-Петербурге пожилая женщина скончалась на избирательном участке после того, как отдала свой голос. Как сообщает Life, 73-летняя пенсионерка пришла на выборы вместе с сыном.

Пенсионерка, выходившая после выборов, почувствовала себя плохо и упала на лестницу. Прибывшие на место медики скорой помощи констатировали смерть женщины.

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