Мужчину с поясом с кнопкой увезли в полицию с выборов в ЦАО

Пришедшего на избирательный участок в центре Москвы с бомбой мужчину обезвредили столичные полицейские.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что полиция проверяла информацию о том, что на избирательный участок в ЦАО Москвы пришел неизвестный, сообщивший о том, что у него есть бомба.

Как сообщило РИА «Новости», полиции удалось задержать мужчину, угрожавшего взорвать избирательный участок. У него нашли пояс с кнопкой. Задержанный с помощью этого пояса удерживал на избирательном участке несколько человек. Сейчас его уже увезли в отделение. Голосование продолжено.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter поблагодарил полицию за оперативное задержание злоумышленника. Сейчас все подробности инцидента устанавливаются.

Спасибо работникам полиции. На 10-м избирательном участке быстро и профессионально задержали провокатора, угрожавшего взрывом — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 18 сентября 2016 г.