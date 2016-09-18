Космонавт из РФ проголосовал на думских выборах прямо с МКС

Российский космонавт проголосовал на выборах в Госдуму прямо с МКС через доверенное лицо.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в выборах принял участие Владимир Путин.

Как сообщило агентство городских новостей «Москва», космонавт Анатолий Иванишин, который сейчас находится на Международной космической станции, проголосовал на выборах в Госдуму. Он по закрытому каналу спецсвязи рассказал своему доверенному лицу Олегу Кононенко о том, за кого хочет отдать свой голос. В свою очередь, Кононенко поставил в бюллетени соответствующую галочку.

С просьбой организовать дистанционное голосование Иванишин обратился к территориальной избирательной комиссии Королева. Ранее уже были подобные случаи, когда российские космонавты голосовали на выборах, находясь на МКС.