Общество
Источник: АГН "Москва"
15:39, 18 Сентября 2016 Версия для печати

Космонавт из РФ проголосовал на думских выборах прямо с МКС

Российский космонавт проголосовал на выборах в Госдуму прямо с МКС через доверенное лицо.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в выборах принял участие Владимир Путин.

Как сообщило агентство городских новостей «Москва», космонавт Анатолий Иванишин, который сейчас находится на Международной космической станции, проголосовал на выборах в Госдуму. Он по закрытому каналу спецсвязи рассказал своему доверенному лицу Олегу Кононенко о том, за кого хочет отдать свой голос. В свою очередь, Кононенко поставил в бюллетени соответствующую галочку.

С просьбой организовать дистанционное голосование Иванишин обратился к территориальной избирательной комиссии Королева. Ранее уже были подобные случаи, когда российские космонавты голосовали на выборах, находясь на МКС.

читайте также:Элла Памфилова
Дмитрий Орешкин – о двух вариантах "провала" думских выборов
Эмоциональная реакция главы ЦИК РФ накануне думских выборов — свидетельство ее честности, считает известный политолог »

читайте также:Элла Памфилова не исключила, что участие в выборах станет обязательным
Дмитрий Быков: Принуждение к выборам – принуждение к свободе?
Креативный редактор Sobesednik.ru Дмитрий Быков – о возможном введении обязательной явки на выборы в России »

Также по теме
Выбоpы-2016
Цыганкова Валерия

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Захарова составила возможную программу поездки с Пауэр в Сирию
13:49, 18 Сентября 2016
Мария Захарова предположила, как бы могла выглядеть ее совместная с Самантой Пауэр поездка в Сирию
»
Мужчину с бомбой заметили на избирательном участке в Москве
13:40, 18 Сентября 2016
Полиция проверяет информацию об угрозе взрыва на одном из избирательных участков в центре Москвы
»
Унесенные тайфуном. Почему тонет Приморье?
13:06, 18 Сентября 2016
Как жители Приморья спасаются от самого страшного за последние 40 лет тайфуна, узнал Sobesednik.ru
»