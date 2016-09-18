17 военных погибли в Индии при нападении боевиков пехоту

Во время нападения террористов на пехотный батальон в Индии погибли 17 военнослужащих.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что постпред США в ООН Саманта Пауэр пристыдила представителя МИД РФ Марию Захарову за слова о том, что США поддерживают боевиков в Сирии.

При нападении на пехотный батальон на севере Индии погибли, по меньшей мере, 17 военнослужащих. Об этом сообщает телеканал NDTV в воскресенье, 18 сентября.

По данным источника, террористы напали на военных в районе города Ури в округе Барамулла. Предположительно, атаку совершили террористы, которые пришли в Индию из Пакистана. Также сообщается о том, что четверо террористов были уничтожены, а перестрелка в военной части все еще продолжается.

В связи с нападением на военную часть министр внутренних дел Индии Раджнатх Сингх созвал срочное совещание и отменил свои визиты в Россию и США.