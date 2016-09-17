Врач-пульмонолог: В России Хиллари Клинтон бы не вылечили

Врач-пульмонолог оценил для Sobesednik.ru шансы Хиллари Клинтон на полное выздоровление после поставленного ей диагноза.

Внимание мировых СМИ приковано к здоровью кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон. Sobesednik.ru ранее писал о том, что в минувшую пятницу медики диагностировали у нее пневмонию и обезвоживание, а в воскресенье Клинтон во время одного из мероприятий упала в обморок.

Насколько серьезно состояние здоровья кандидата от демократов, выяснил Sobesednik.ru у эксперта:

– У пожилых людей часто встречается сосудистая патология, – поясняет профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ им. А. И. Евдокимова Сергей Бабак. – И, насколько известно, у Клинтон была тяжелая черепно-мозговая травма, после которой она очень долго восстанавливалась. Это тоже могло повлиять на состояние здоровья. У старшей возрастной группы подобная симптоматика появляется неспроста. То же обезвоживание – весьма распространенное явление. Пожилым людям даже рекомендуют всегда выходить из дома с бутылочкой воды. Потому что кровь сгущается, нарушается ее циркуляция. И весьма вероятны тромбозы, повышается риск инсультов.

Пневмония также может быть следствием нарушения циркуляции, – подчеркивает Бабак, – она в этом случае вызывается застоем крови в легких. Поэтому пожилые люди к ней склонны. И еще вероятность нарушения циркуляции крови повышается на фоне простуды. Возможно, Клинтон где-то простудилась, но мы не можем об этом знать.

Профессор признался, что очень сочувствует Клинтон, так как подобное напряжение в ее возрасте – очень нелегкое испытание: «В России я бы ее немедленно госпитализировал. Думаю, произошедшее с Хиллари – это серьезный звонок о том, что со здоровьем у нее все непросто. Но американская медицина ушла вперед на 50, если не на 60 лет, так что, полагаю, там врачи смогут поставить ее на ноги. В России это было бы невозможно».