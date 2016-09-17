Общество
Источник: Интефакс-Украина
13:43, 17 Сентября 2016 Версия для печати

В посольстве РФ в Киеве рассказали, как обстреливали здание

Представители посольства России в Киеве рассказали подробности ночного нападения злоумышленников.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что власти Украины назвали «мелким хулиганством» нападение на посольство России в Киеве в ночь на 17 сентября.

В ведомстве сообщили, что злоумышленники бросили на территорию посольства дымовую шашку, а также запустили в здание салютную установку, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Выстрелы были направлены непосредственно на здание дипмиссии. По счастливой случайности возгорания не произошло», — заявили в посольстве.

В ведомстве также отметили, что местная полиция не задержала злоумышленников.

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