В посольстве РФ в Киеве рассказали, как обстреливали здание

Представители посольства России в Киеве рассказали подробности ночного нападения злоумышленников.
Ранее Sobesednik.ru сообщал, что власти Украины назвали «мелким хулиганством» нападение на посольство России в Киеве в ночь на 17 сентября.
В ведомстве сообщили, что злоумышленники бросили на территорию посольства дымовую шашку, а также запустили в здание салютную установку, сообщает «Интерфакс-Украина».
«Выстрелы были направлены непосредственно на здание дипмиссии. По счастливой случайности возгорания не произошло», — заявили в посольстве.
В ведомстве также отметили, что местная полиция не задержала злоумышленников.
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