В посольстве РФ в Киеве рассказали, как обстреливали здание

Представители посольства России в Киеве рассказали подробности ночного нападения злоумышленников.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что власти Украины назвали «мелким хулиганством» нападение на посольство России в Киеве в ночь на 17 сентября.

В ведомстве сообщили, что злоумышленники бросили на территорию посольства дымовую шашку, а также запустили в здание салютную установку, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Выстрелы были направлены непосредственно на здание дипмиссии. По счастливой случайности возгорания не произошло», — заявили в посольстве.

В ведомстве также отметили, что местная полиция не задержала злоумышленников.