В Бельгии зарегистрирован первый случай эвтаназии ребёнка

В Бельгии впервые применили закон об эвтаназии по отношению к несовершеннолетнему ребёнку.

Фламандское издание Het Nieuwsblad 17 сентября сообщило, что данный случай исключительный, так как состояние ребёнка было критическим и безнадёжным.

Председатель Федеральной комиссии по контролю и оценке эвтаназии профессор Вим Дистельманс сообщил, что эвтаназия несовершеннолетних стала возможна по закону с 2014 года, но до этого к ней не прибегали ни разу.

«К счастью, очень мало детей, которые рассматриваются в такой связи, но это не означает, что мы должны отказывать им в праве на достойную смерть», – сказал профессор Вим Дистельманс.

По его словам, несовершеннолетний был неизлечимо болен. О возрасте ребёнка не сообщается.

Бельгия – единственная в мире страна, в которой закон допускает эвтаназию несовершеннолетних без ограничений в возрасте. Отмечается, что ребёнок должен сам попросить об эвтаназии и родители должны дать на это согласие.