Тротил на обломках EgyptAir объяснили контактом с пластиком

Французские эксперты нашли на обломках рухнувшего в мае лайнера EgyptAir следы тротила.

Как пишет газета Le Figaro со ссылкой на источники, близкие к следствию, французские следователи нашли следы взрывчатого вещества на обломках лайнера А320 компании EgyptAir, рухнувшего в мае в Средиземном море.

«Посещая на прошлой неделе Каир, следователи из Института криминологических исследований национальной жандармерии могли только констатировать наличие взрывчатки на обломках аппарата. Египетская юстиция не дает им возможности исследовать их более подробно», — пишет издание.

При этом отмечается, что французская сторона отказывается составлять совместный отчет с Египтом, подтверждающий присутствие взрывчатки на борту.

Подчеркивается также, что говорить о версии теракта, несмотря на следы тротила, преждевременно. «Прошло более четырех месяцев, но до сих пор никто не взял на себя ответственность. Нужно было бы, чтобы французские следователи подробно исследовали эти следы, однако египетская прокуратура блокирует это, что затрудняет всю процедуру», — говорит источник издания. По его словам, следы вещества могли оказаться на обломках после контакта с пластиковыми мешками, с помощью которых обломки доставали из моря.

Напомним, лайнер EgyptAir летел из Парижа в Каир 19 мая, когда за 35 минут до посадки исчез с радаров. После обломки самолета, некоторые вещи пассажиров и их останки были обнаружены в Средиземном море. Причина падения лайнера до сих пор неизвестна.