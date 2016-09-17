Текст дня: Собрался однажды Медведев прокатиться по стране...

Александр Рыклин высказался по поводу истории с обнаруженной в Плесе дачей, которая якобы принадлежит Дмитрию Медведеву

Александр Рыклин высказался по поводу истории с обнаруженной в Плесе дачей, которая якобы принадлежит Дмитрию Медведеву.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального утверждает, что дачный участок размером в 80 гектаров в городе Плесе якобы принадлежит премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву. При этом, по данным СМИ, дом в Плесе не находится под охраной ФСО.

Известный журналист, главный редактор «Ежедневного журнала» Александр Рыклин в своем посте на Facebook высказал свое мнение по поводу скандала с домом в Плесе. Sobesednik.ru публикует мнение Рыклина, сохраняя орфографию и пунктуацию автора. Также напоминаем, что мнение редакции может не совпадать с мнением автора поста.

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Про дачу Медведева в Плесе, про которую рассказал Навальный...

«Названные вами объекты, как и другие объекты временного проживания, не находятся в собственности Дмитрия Анатольевича Медведева и не используются им и членами его семьи на другом правовом основании. Например, аренда », — цитирует Тимакову телеканал «Дождь».

Пресс-секретарь также подчеркнула, что объекты для размещения премьер-министра в рабочих поездках по своим критериям подбирает для него Федеральная служба охраны. Она пояснила, что все временные пристанища Медведева «находятся под охраной ФСО, будь то гостиницы или резиденции, находящиеся в государственной или иной собственности, и обеспечиваются средствами спецсвязи».

....По своим критериям подбирает для него ФСО... Все-таки они нас держат за конченых *** [разговорно-сниженная лексика]... То есть Тимакова, о чем рассказала...

Дескать, собрался однажды Дмитрий Анатольевич прокатиться по стране... Ну, типа, посмотреть, как там у нее, у страны, дела... Понятное дело - ночевать в пути где-то надо.... Поэтому вперед высылается квартирмейстер... И вот на Волге неподалеку от одного старинного русского города квартирмейстер этот наткнулся на шестиметровый забор... Встал на цыпочки, заглянул через него, а там лепота - горнолыжный склон, домик с бассейном, домик для уточки, а главное - уже готовый пункт правительственной связи... Постучал в калитку, кликнул хозяев... Те вышли, отогнали собак, а, как услышали, кто у них собирается остановиться, сразу бухнулись на колени и принялись поклоны бить... Вот, с тех пор Дмитрий Анатольевич и останавливается в этом садовом домике, когда объезжает подведомственную страну...

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