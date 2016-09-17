РФ потребовала от Украины обезопасить посольство страны в Киеве

Посольство России в Киеве направило в МИД Украины ноту протеста после ночного нападения на здание.

Как ранее сообщал Sobesednik.ru, представители посольства России в Киеве рассказали подробности ночного нападения злоумышленников.

В документе, составленном МИД РФ, сказано, что диппредставительство требует начать расследование данного инцидента, а также обеспечить безопасность посольства, сообщает РИА «Новости».

Sobesednik.ru напоминает, что в ночь с 16 на 17 сентября группа неизвестных людей напала на российское посольство в Киеве.