Общество
Источник: Фонтанка
16:05, 17 Сентября 2016 Версия для печати

Обвиняемого в педофилии священника доставили в Петербург

Утром 17 сентября священника Глеба Грозовского доставили в Санкт-Петербург.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что власти Израиля передали российским представителям священника Глеба Грозовского, обвиняемого в педофилии.

Около 10 часов священника поместили в следственный изолятор «Кресты», который находится на Арсенальной набережной в Санкт-Петербурге, сообщает «Фонтанка».

Задержанный обвиняется в действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетним, которые произошли в 2011 и 2013 годах. На протяжении всего этого времени Грозовский скрывался от российского правосудия в Израиле. После его ареста поступил запрос на экстрадицию.

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Худик Ольга

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