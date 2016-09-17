Обвиняемого в педофилии священника доставили в Петербург

Утром 17 сентября священника Глеба Грозовского доставили в Санкт-Петербург.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что власти Израиля передали российским представителям священника Глеба Грозовского, обвиняемого в педофилии.

Около 10 часов священника поместили в следственный изолятор «Кресты», который находится на Арсенальной набережной в Санкт-Петербурге, сообщает «Фонтанка».

Задержанный обвиняется в действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетним, которые произошли в 2011 и 2013 годах. На протяжении всего этого времени Грозовский скрывался от российского правосудия в Израиле. После его ареста поступил запрос на экстрадицию.