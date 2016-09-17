Хулиганство около посольства РФ в Киеве "пристыдило" Украину

Власти Украины назвали «мелким хулиганством» нападение на посольство России в Киеве в ночь на 17 сентября.

Как ранее сообщал Sobesednik.ru, российское посольство в Киеве приняло решение усилить меры безопасности после нападения злоумышленников.

Премьер Украины Владимир Гройсман назвал нападение на посольство РФ в Киеве в ночь на субботу мелким инцидентом. Он подчеркнул, что такие случаи хулиганства неприемлемы, сообщает РИА «Новости».

«Это хулиганство, оно неприемлемо потому, что столица Украины — Киев — должна быть совсем другим примером культуры. Поэтому я считаю, что это такой мелкий инцидент, который не требует вообще комментирования», — сообщил Гройсман.

Sobesednik.ru напоминает, в ночь на 17 сентября около 20 людей в час ночи обстреляли российское посольство в Киеве при помощи пиротехники, после чего скрылись с места происшествия.