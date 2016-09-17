Антон Зарицкий: Защитим детей от Интернета и Мандельштама

Обозреватель Sobesednik.ru — об угрозе вмешательства борцов с «либерастическим хором» в работу российских школ.

Блогосфера кипит — тысячи комментариев: какой ужас! Наши дети не знают, «как звали последнего русского царя, <...> столицу Белоруссии или Эстонии, кто написал "Песнь о вещем Олеге", с кем была ВО война»!

Текст двухлетней давности о тестировании «кругозора» школьников Санкт-Петербурга, тогда еще всеми подробно обсужденный, неожиданно всплыл в чужом блоге в «Живом Журнале» — естественно, со ссылкой на какой-то совершенно посторонний сайт, перепечатавший его без какого бы то ни было указания на его давность.

С одной стороны, ничего нового. Sobesednik.ru уже писал, что в сентябре, с началом учебного года, все традиционно вспоминают: в России, оказывается, есть школы, в которых учатся будущие граждане страны. А кто и чему их там учит и чему они учатся? Скандал с московской школой №57, правда, в этом году оттянул на себя изрядную толику внимания. Но ничего страшного — придет пора вступительных экзаменов в вузы, и опять блогосферу заполонят рапорты смущенных членов экзаменационных комиссий: выпускники не знают, с кем была Отечественная война 1812 года! Они знают в лицо Сталина, но не узнают Горбачева!

С другой стороны, так ведь из года в год. Пора, наверное, задуматься о том, что нужно что-то с этим делать? Извольте: Sobesednik.ru писал и о том, чего ждут от нового министра образования учителя. Про образование там ни слова — все больше про деньги.

Впрочем, учителей можно понять: они на работе, а любой труд, тем более такой нелегкий, должен оплачиваться. А чего ждут родители, общество? Они вроде как заказчики этой работы учителей, они принимают результаты — и периодически (см. выше) кричат по этому поводу «караул».

Система образования может реформироваться и меняться либо по указке сверху, либо по запросу снизу. В первом случае качественные перемены в результатах не гарантированы — цель обычно стоит другая; зато хорошо получается казёнщина, казарменный патриотизм и прочие милые сердцу радости — плавали, знаем. Во втором случае первую скрипку играют самые активные родители — потому что менее активные, которых всегда большинство, интересуются происходящим в образовании их чад от одной проверки дневника к другой и от одного родительского собрания к другому.

Что автор блога, в котором вынырнул из двухлетнего цифрового небытия текст «Миммельштой и цыцкариджа. Результаты опроса старших школьников», принадлежит к числу таких активных родителей, сомневаться не приходится. Самая верхняя ссылка в этом «Живом Журнале» — «Защитим наших детей». Среди предыдущих хитов автора — посты «В США открыли первую гей-школу для детей» и «Уроки онанизма для 5-летних школьников Великобритании». Две верхние записи — репосты, полные инвектив о «растлителе несовершеннолетних, наркомане, экстремисте»: так автор называет блогера Соколовского, попавшего под суд за видео с ловлей покемонов в екатеринбургском храме. А также, естественно, разоблачения заступившегося за, как подчеркивается, «не Соколовского, а Руслана Гофиуловича Сайбабталова», «либерастического хора» Навального и Ройзмана и пока еще не заступившихся «консульств США, Великобритании и Германии». Широта кругозора, говорите?

Думается, предложение нового министра блокировать детям доступ в интернет тоже найдет большой отклик в рядах людей, которые копируют чужие тексты двухлетней давности к себе в блоги и производят сенсации о загнивающем Западе. А то вдруг кто-то умеет пользоваться интернет-поиском и находить первоисточники не только постов блогера Соколовского. Какой-то подрыв авторитетов может получиться, ей-богу.

Вот только надо понимать еще одно. Когда в очередной раз случится истерика по следам песни главной российской рок-звезды, рекламирующей средства от импотенции: «Где же вы, родители, куда же смотрит школа?» — российская версия родительского комитета окажется тут как тут и предъявит к школе свои требования. И защитит наших детей от пресловутой вредной информации. И глядя, повторим, на «кругозор», разборчивость в источниках сведений и степень погруженности таких активистов в современный мир, нетрудно себе представить, во что превратится российская школа, и без того сегодня переживающая нелучшие времена.

Гарантировать, что место миммельштоя в детских головах после этого займет Мандельштам, трудновато. Мандельштама ведь не проходили в советской школе и не проходят на уроках религиозной этики — этих двух идеалах, путеводными звездами светящих многим «активным родителям» современной России. Зато про загнивающий Запад наверняка будет отскакивать от зубов. И, например, про депортацию крымских татар как «наказание за массовое предательство» — тоже.