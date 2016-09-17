Общество
Источник: Зарубежные СМИ
11:05, 17 Сентября 2016 Версия для печати

Американский ведущий побоялся заразиться пневмонией от Клинтон

Ведущий программы The Tonight Show во время интервью с кандидатом в президенты Хиллари Клинтон надел хирургическую маску.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что лечащий врач Хиллари Клинтон написала письмо о состоянии здоровья кандидата в президенты США.

Ведущий Джимми Фэллон поприветствовал кандидата на пост президента США Хиллари Клинтон, предварительно надев маску, сообщает The Daily Mail.

Клинтон оценила шутку Фэллона и дала ему «пять». После этого Фэллон также продезинфицировал руку.

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