Американский ведущий побоялся заразиться пневмонией от Клинтон

Ведущий программы The Tonight Show во время интервью с кандидатом в президенты Хиллари Клинтон надел хирургическую маску.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что лечащий врач Хиллари Клинтон написала письмо о состоянии здоровья кандидата в президенты США.

Ведущий Джимми Фэллон поприветствовал кандидата на пост президента США Хиллари Клинтон, предварительно надев маску, сообщает The Daily Mail.

Клинтон оценила шутку Фэллона и дала ему «пять». После этого Фэллон также продезинфицировал руку.