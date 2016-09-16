Общество
Источник: ТАСС
12:35, 16 Сентября 2016 Версия для печати

Врачи полчаса реанимировали скончавшуюся на танцах школьницу

Погибшая во время урока танцев в Новосибирске 13-летняя школьница умерла еще до приезда врачей.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что семиклассница скончалась во время урока танцев в одной из школ Новосибирска.

Представитель министерства здравоохранения Новосибирской области заявил ТАСС, что к моменту прибытия бригады скорой помощи 13-летняя школьница была уже мертва. Как сообщает источник, скорая приехала в отведенное по регламенту время, однако реанимационные мероприятия оказались безуспешными.

«Скорая прибыла на место в течение установленных регламентом 20 минут, но к этому моменту девочка была уже мертва. Тем не менее примерно в течение получаса еще проводились реанимационные мероприятия, которые, к сожалению, оказались безуспешными», – рассказал источник.

13-летняя семиклассница погибла во время занятий танцами в одной из школ Новосибирска. По факту произошедшего правоохранительные органы проводят доследственную проверку.

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