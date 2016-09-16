Власти РФ потратили 79 млн на новую систему слежки за СМИ

Правительство РФ приобрело систему «Катюша» для отслеживания публикаций в СМИ и соцсетях.

Газета «Ведомости» со ссылкой на Минкомсвязи сообщает, что компания «М 13» поставила российским властям систему «Катюша», предназначенную для мониторинга публикаций в СМИ и социальных сетях.

«Новым поставщиком системы мониторинга публикаций в СМИ и социальных сетях для администрации президента и правительства стала компания "М 13", владелец прав на систему мониторинга "Катюша"», — сообщает издание.

Газета также отмечает, что, по данным тендерной документации, правительство приобрело систему «Катюша» для управления пресс-службы и информации президента и для департамента пресс-службы и информации правительства.

Стоимость контракта до конца года, по данным издания, составляет 79 миллионов рублей.

Ранее российские власти использовали для мониторинга СМИ систему компании «Медиалогия», однако контакт с данной фирмой продлен не был.

Гендиректор компании «М 13» Александр Бадиков рассказал «Ведомостям», что разработка «Катюши» велась на средства частных инвесторов.

«В системе используется информация из открытых источников со ссылками на оригиналы публикаций, но у компании есть и платные источники информации», — сообщил Бадиков.