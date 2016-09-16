"ВКонтакте" вызвала гнев пользователей из-за сбоя с аудио

Социальная сеть «ВКонтакте» вернула пользователям аудиозаписи после технического сбоя.

Как сообщает агентство «Интерфакс», вечером в четверг, 15 сентября, пользователи популярной соцсети «ВКонтакте» лишились возможности прослушивать аудиозаписи. В результате технического сбоя аудиозаписи, добавленные пользователями, исчезли с их страниц.

Сбой затронул все платформы, на которых представлена сеть: в течение некоторого времени бесплатно слушать музыку не могли пользователи компьютеров, мобильных телефонов и других устройств.

Однако в 4:00 пятницы по московскому времени неполадку устранили, и свободное прослушивание музыки было возобновлено.

Данный инцидент вызвал волну негодования среди российских интернет-пользователей.

Жалобы поступали как на недоступность музыки на персональных страницах, так и на работу сайта в целом. Некоторые пользователи соцсети сообщали, что у них не отображаются видеоролики, кто-то жаловался на недоступность информации о том, кто из подписчиков сейчас находится онлайн.