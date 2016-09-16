Общество
Источник: Коммерсантъ
07:10, 16 Сентября 2016 Версия для печати

В США помогут СК РФ по пакетам объяснить валюту Захарченко

Целлофановые пакеты, в которые Дмитрий Захарченко хранил валюту, помогут следствию установить происхождение этих денег.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что Захарченко объяснил происхождение валюты, найденной у него при обыске.

Следствие сможет установить, каким образом полковник МВД Дмитрий Захарченко смог получить 8,5 миллиардов в рублевом эквиваленте. Как сообщает газета «Коммерсантъ» в пятницу, 16 сентября, Захарченко хранил деньги в целлофановых упаковках банков Федеральной резервной системы США. По информации источника издания, на упаковках остались ленты с печатями региональных банков системы, которые позволят выяснить происхождение валюты. Следствие уже направило запрос в Федеральную резервную систему (ФРС) США и в скором времени выяснит, через какой банк Захарченко проводил операции.

По мнению следователей, найденная у Захарченко валюта может вывести их на след преступной группировки, которая отмывает и выводит за границу деньги в особо крупном размере. Есть вероятность, что полковник МВД получал откаты для нефтяных компаний.

Заместитель начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД Дмитрий Захарченко был задержан 9 сентября по обвинению во взяточничестве и превышении должностных полномочий. Во время обыска в квартире Захарченко были обнаружены доллары и евро на 8,5 миллиарда в рублевом эквиваленте.

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