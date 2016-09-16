В социальной сети "ВКонтакте" второй раз за сутки произошёл сбой

Пользователи одной из самых популярных социальных сетей «ВКонтакте» вновь столкнулись с перебоями работы сайта.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что «ВКонтакте» вызвала гнев пользователей из-за того, что они лишились возможности прослушивать аудиозаписи.

Позднее разработчики сообщили, что технические проблемы были устранены и прослушивание музыки возобновлено.

Однако вскоре пользователи столкнулись с новой проблемой: многие не могли зайти в свои аккаунты, а также получить доступ к ряду страниц и документам. При попытке ввести логин и пароль сайт просто «выбрасывал» пользователей со страницы, сообщает «Экономика сегодня».

Также у многих по-прежнему недоступна мобильная версия «ВКонтакте».