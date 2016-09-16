Общество
Источник: Российская газета
14:25, 16 Сентября 2016 Версия для печати

Упавшая в чан с кипятком 8-летняя девочка впала в кому в Твери

Правоохранительные органы расследуют дело о падении восьмилетней девочки в котлован с кипятком на теплотрассе в Твери.

В Твери следственный комитет после предварительной проверки возбудил уголовное дело по факту падения восьмилетней девочки в котел с горячей водой. Как сообщает «Российская газета» в пятницу, 16 сентября, упавшая в котел девочка получила ожоги 50% тела и сейчас находится в искусственной коме. Врачи оценивают состояние девочки как тяжелое, однако отмечают, что угрозы жизни нет.

Старший помощник руководителя СУ СК РФ по Тверской области Валерия Павлова рассказала, что дело было возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Правоохранительные органы уже задержали мастера по обслуживанию магистральных тепловых сетей и в настоящее время решают вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

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Красникова Диана

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