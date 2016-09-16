Участник перестрелки с цыганами явился в СК Екатеринбурга

Один из участников перестрелки в цыганском поселке Екатеринбурга Алексей Дутов решил добровольно сдаться следствию.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что полиция задержала зачинщика стрельбы в Екатеринбурге.

Скрывавшийся от следствия участник перестрелки в цыганском поселке Екатеринбурга Алексей Дутов в пятницу, 16 сентября, сдался следствию. Как заявил РИА «Новости» адвокат другого подозреваемого по этому делу Дмитрия Душкина, Дутов не явился к следователю раньше, так как во время перестрелки получил ранение.

«Он уже явился в Екатеринбург, я видел его. Бегать нет никакого смысла. После перестрелки он получил ранение, плохо себя чувствовал, у него поднялась температура, и только поэтому он раньше не сдался», – заявил адвокат.

Сообщение о перестрелке в Екатеринбурге поступило в полицию 3 сентября. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статьям «Убийство двух лиц» и «Незаконный оборот оружия», а позднее было возбуждено его одно дело по статье «Организация и участие в массовых беспорядках». Двое участников беспорядков – бывший боец спецназа Олег Шишков и его друг Александр Дутов – добровольно сдались полиции и были отпущены под подписку о невыезде.