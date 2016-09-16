Общество
Источник: Интерфакс
07:54, 16 Сентября 2016 Версия для печати

Ставший иноагентом "Левада-центр" не хочет спорить с Минюстом

«Левада-центр», внесенный в реестр НКО иностранных агентов, не станет обжаловать решение Минюста в суде.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал «Левада-центру» обратиться в суд.

«Аналитический Центр Юрия Левады», признанный иностранным агентом и внесенный в список некоммерческих организаций (НКО), не станет оспаривать решение Минюста в суде. Об этом «Интерфаксу» рассказал глава организации Лев Гудков.

«Мы получили протокол об административном правонарушении. Теперь дело за Минюстом», – сказал он. При этом Гудков отметил, что «Левада-центр» продолжит считать решение ошибочным и готов к иску со стороны Минюста.

Министерство юстиции по результатам внеплановой проверки 5 сентября включило АНО «Аналитический Центр Юрия Левады» в реестр некоммерческих организаций, которые выполняют функции иностранного агента. По словам руководителя «Левада-центра», это значительно осложняет работу организации и сокращает финансирование.

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Красникова Диана

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