Общество
Источник: Twitter
09:40, 16 Сентября 2016 Версия для печати

Сноуден остался недоволен докладом конгресса США о нем

Эдвард Сноуден опроверг данные из доклада комитета по разведке палаты представителей конгресса США.

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден в своем Twitter опроверг некоторые сведения, которые содержались в докладе комитета по разведке палаты представителей конгресса США. В докладе содержались данные о том, что Сноуден якобы не проходил военную подготовку из-за боли в голенях, а не переломов ног. Его также обвинили в подделке оценок эффективности работы и краже ответов на тесты работодателей.

«Заявление, что я "подделывал оценки эффективности работы"? Это удивительное заявление, учитывая, что я сообщил об уязвимости для хакеров системы ежегодной оценки результатов работы персонала ЦРУ», – заявил Сноуден. Он также напомнил, что перед увольнением из армии провел несколько недель в реабилитационном центре и вышел оттуда «на костылях», чего не бывает при боли в голенях.

Сноуден также иронично отметил, что «после двух лет расследования» американцы заслуживают лучшего, а сам этот доклад дискредитирует комитет.

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