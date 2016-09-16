Сергей Собянин открыл три новых станции столичной подземки

16 сентября в Москве открылись три новые станции на Люблинско-Дмитровской линии московского метро.

В открытии станций «Бутырская», «Фонвизинская» и «Петровско-Разумовская» принял участие мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает «Интерфакс».

Новая станция «Бутырская» располагается на пересечении улицы Руставели и Огородного проезда, станция «Фонвизинская» появилась в начале улицы Милашенкова, а «Петровско-Разумовская» — около Дмитровского шоссе.

Протяжённость нового участка Московского метрополитена составляет пять километров, глубина — около 60 метров. После открытия новых станций протяжённость всех линий Московского метрополитена достигла 340 километров, а количество станций увеличилось до 203.