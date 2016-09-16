Общество
08:15, 16 Сентября 2016 Версия для печати

Самолет с пойманным в Таиланде россиянином вылетел в Москву

Власти Таиланда в пятницу депортировали в Россию находившегося в международном розыске Василия Смольникова.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что власти Таиланда задержали находящегося в международном розыске россиянина Василия Смольникова при попытке выехать из страны в Малайзию. В посольстве РФ в Таиланде сообщили, что в течение месяца Смольников будет депортирован в Россию. Василий Смольников являлся учредителем компании «Черногорскотделстрой», которая получила подряд на восстановление домов, пострадавших от пожара в апреле 2015 года в поселке Шира в Хакасии. Следствие подозревает Смольникова в хищении части средств, выделенных по контракту, а также в даче взятки должностному лицу.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимира Соснова, в пятницу, 16 сентября, задержанный по запросу Интерпола Василий Смольников был депортирован в Россию. Смольникова посадили в самолет «Аэрофлота» в 10 утра по местному времени в сопровождении российских сотрудников Интерпола, уточнил Соснов.

«В сопровождении сотрудников российской полиции Василий Смольников вылетел из Бангкока в Москву», – сообщил журналистам дипломат. Соснов также отметил, что задержать Смольникова удалось благодаря совместным действиям российских и таиландских правоохранительных органов при содействии посольства РФ в Таиланде.

читайте также:
В Госдуме не увидели угрозы туризму в Таиланде после ареста россиянина
Зампред комитета Госдумы по международным отношениям поделился с Sobesednik.ru мнением об аресте россиянина в Таиланде »

читайте также:«Тольяттиазот»
Скрывающегося за границей гендиректора "Тольяттиазота" объявили в международный розыск
Генеральный директор ОАО «Тольяттиазот» Евгений Королёв заочно арестован и объявлен в международный розыск. Обвиняемый в мошенничестве гендиректор проживает в Великобритании, и в скором времени, по-видимому, будет принято решении об его экстрадиции на родину »

Соловьева Екатерина

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

Так ли полезны фреши, как нам кажется?
07:04, 16 Сентября 2016
Sobesednik.ru выяснил, для кого полезны, а кому противопоказаны свежевыжатые соки
»
Роман Жуков: Меня вытащили с того света
06:05, 16 Сентября 2016
Исполнитель хита «Я люблю вас, девочки, я люблю вас, мальчики» попал на операционный стол, узнал Sobesednik.ru
»
Дмитрий Быков: Принуждение к выборам – принуждение к свободе?
00:01, 16 Сентября 2016
Креативный редактор Sobesednik.ru Дмитрий Быков – о возможном введении обязательной явки на выборы в России
»