Самолет с пойманным в Таиланде россиянином вылетел в Москву

Власти Таиланда в пятницу депортировали в Россию находившегося в международном розыске Василия Смольникова.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что власти Таиланда задержали находящегося в международном розыске россиянина Василия Смольникова при попытке выехать из страны в Малайзию. В посольстве РФ в Таиланде сообщили, что в течение месяца Смольников будет депортирован в Россию. Василий Смольников являлся учредителем компании «Черногорскотделстрой», которая получила подряд на восстановление домов, пострадавших от пожара в апреле 2015 года в поселке Шира в Хакасии. Следствие подозревает Смольникова в хищении части средств, выделенных по контракту, а также в даче взятки должностному лицу.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимира Соснова, в пятницу, 16 сентября, задержанный по запросу Интерпола Василий Смольников был депортирован в Россию. Смольникова посадили в самолет «Аэрофлота» в 10 утра по местному времени в сопровождении российских сотрудников Интерпола, уточнил Соснов.

«В сопровождении сотрудников российской полиции Василий Смольников вылетел из Бангкока в Москву», – сообщил журналистам дипломат. Соснов также отметил, что задержать Смольникова удалось благодаря совместным действиям российских и таиландских правоохранительных органов при содействии посольства РФ в Таиланде.