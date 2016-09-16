Общество
Источник: РИА "Новости"
13:14, 16 Сентября 2016 Версия для печати

Раскрасившие звезду высотки бейсджамперы получили от суда 2 млн

Суд постановил выплатить компенсацию бейсджамперам, оправданным по делу о покраске звезды на шпиле сталинской высотки.

Как сообщает РИА «Новости», Таганский суд Москвы назначил компенсацию в размере более двух миллионов рублей четырем парашютистам-бейсджамперам, которые раскрасили звезду на шпиле сталинской высотки в цвета украинского флага.

Напомним, что 20 августа 2014 года правоохранители задержали четверых молодых людей, которые покрасили часть звезды на шпиле здания на Котельнической набережной в синий цвет, установили на нем украинский флаг и затем совершили прыжок с крыши высотки. Бейсджамперы более года находились под домашним арестом, однако затем суд вынес им оправдательный приговор, признав, их действия нельзя рассматривать как вандализм.

Как отмечает агентство, суд постановил выплатить компенсацию парашютистам Анне Лепешкиной, Евгении Коротковой, Алексею Широкожухову и Александру Погребову за расходы на адвокатов. Согласно материалам суда, Анна Лепешкина потребовала компенсировать ей 828 тысяч рублей. В данную сумму входят утраченная возможность заработка, расходы на аренду парашютного снаряжения, которым девушка пользовалась, пока ее личное оборудование было изъято следствием, и расходы на услуги адвокатов. Евгения Короткова по тем же пунктам требовала 1,28 миллиона рублей, Александр Погребов — 768 тысяч рублей, а Алексей Широкожухов — 476 тысяч рублей.

По решению суда, бейсджамперам должны компенсировать расходы на адвокатов по уголовному делу и утерянную возможность заработка.

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