Психиатры посоветовали осеннюю депрессию лечить ярким светом

Россиянам, у которых проявляются признаки депрессии, специалисты советуют чаще находиться в помещениях с ярким светом.

Руководитель отдела терапии психических и поведенческих расстройств Федерального медицинского центра психиатрии имени В. Сербского Алла Аведисова сообщила агентству «Москва», что яркий свет поможет людям справиться с упадком сил и ухудшением самочувствия.

«Такое явление, как осенняя депрессия, в большей степени связано с освещённостью, и даже лечение такой депрессии проводят ярким светом. Есть такая специальная аппаратура, специальные освещенные комнаты, портативные приборы, которые дают очень яркий свет», — пояснила Аведисова.

Она также добавила, что лечение депрессии в домашних условиях может быть успешным, если человек много времени проводит в ярко освещённом помещении.

Аведисова добавила, что осенью и в начале зимы к психотерапевтам обращаются на 15-20% людей больше, чем в остальные времена года.