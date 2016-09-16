Пресс-секретарь Медведева уверяет, что он гостил на даче в Плесе

Пресс-секретарь премьер-министра РФ Наталья Тимакова опровергла информацию о том, что дача в Плесе принадлежит Медведеву.

Как пишет издание «Газета.ru» со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра Дмитрия Медведева Наталью Тимакову, глава правительства и члены его семьи могли отдыхать на даче в Плесе, которую ФБК приписывает Медведеву.

«Почитайте внимательно. Здесь нигде не написано, что они там не были», — заявила Тимакова, отвечая на вопрос о том, означают ли ее слова, что ни премьер-министр, ни его родственники ни разу не отдыхали на даче в Плесе.

Также Тимакова отметила, что все объекты, где глава кабмина «размещается на временное или постоянное проживание, находятся под охраной ФСО, будь то гостиницы или резиденции, находящиеся в государственной или иной собственности, и обеспечиваются средствами спецсвязи».

Ранее пресс-секретарь Медведева опровергла информацию Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о том, что дача в Плесе принадлежит главе правительства.

Тимакова подчеркнула, что ни дача в Плесе, ни другие объекты временного проживания «не находятся в собственности Дмитрия Анатольевича Медведева и не используются им и членами его семьи на другом правовом основании».

Согласно данным ФБК, дача размером в 80 гектаров в городе Плесе якобы является собственностью Медведева. Расследование фонда основывается на кадастровых паспортах земельного участка и недвижимости, а также на геотегах из «Инстаграма» Медведева.

По данным фонда, на территории загородной резиденции находятся три вертолетные площадки, лыжный склон, башни спецсвязи и различные подземные сооружения.