Общество
Источник: ТАСС
15:45, 16 Сентября 2016 Версия для печати

Правительство РФ не думает о повышении пенсионного возраста

Вице-премьер РФ Ольга Голодец заявила, что власти не обсуждают вопрос о повышении пенсионного возраста.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что всем пенсионерам в январе 2017 года правительство выплатит по 5 тысяч рублей.

Вопрос о повышении пенсионного возраста россиян пока не рассматривается в правительстве, сообщила вице-премьер РФ Ольга Голодец. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 16 сентября.

«Мы не обсуждаем сейчас в правительстве вопрос о повышении пенсионного возраста», – сказала Голодец. При этом она добавила, что сейчас правительство работает над повышением средней продолжительности жизни, которая через три года должна достигнуть 75 лет.

По словам вице-премьера, сейчас средняя продолжительность жизни россиян составляет 72 года, в то время как в 2015 году этот показатель был ниже 70 лет.

читайте также:Эксперт уверен: изменения пенсионной системы грядут после выборов
Экономист: Накопительную часть пенсии отменят после выборов в Думу
Экономист предсказал отмену накопительной части пенсии и рассказал о последствиях »

читайте также:
Михаил Хазин о зарплатах и пенсиях: Власти возвращать деньги не собираются
Экономист Михаил Хазин рассказал, что не видит смысла в новом законопроекте о приоритете зарплат перед другими выплатами. »

Также по теме
Пенсии
Красникова Диана

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Лена Летучая сняла обручальное кольцо
15:08, 16 Сентября 2016
Как стало известно Sobesednik.ru, Лена Летучая вновь заставила всех говорить о себе
»
Перепланировка с... выселением. За какой ремонт лишают жилья
14:59, 16 Сентября 2016
За какую перепланировку могут наказать даже лишением жилья и как вернуть все назад, эксперты рассказали Sobesednik.ru
»
Дмитрий Орешкин – о двух вариантах "провала" думских выборов
14:47, 16 Сентября 2016
Эмоциональная реакция главы ЦИК РФ накануне думских выборов — свидетельство ее честности, считает известный политолог
»