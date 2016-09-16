Правительство РФ не думает о повышении пенсионного возраста

Вице-премьер РФ Ольга Голодец заявила, что власти не обсуждают вопрос о повышении пенсионного возраста.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что всем пенсионерам в январе 2017 года правительство выплатит по 5 тысяч рублей.

Вопрос о повышении пенсионного возраста россиян пока не рассматривается в правительстве, сообщила вице-премьер РФ Ольга Голодец. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 16 сентября.

«Мы не обсуждаем сейчас в правительстве вопрос о повышении пенсионного возраста», – сказала Голодец. При этом она добавила, что сейчас правительство работает над повышением средней продолжительности жизни, которая через три года должна достигнуть 75 лет.

По словам вице-премьера, сейчас средняя продолжительность жизни россиян составляет 72 года, в то время как в 2015 году этот показатель был ниже 70 лет.