Общество
Источник: Агентство городских новостей «Москва»
12:04, 16 Сентября 2016 Версия для печати

Погода "отменила" бабье лето в Москве и Подмосковье

Заметного потепления до конца сентября в столичном регионе не ожидается.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, 16 сентября в Москве и Подмосковье ожидается прохладная погода и переменная облачность.

Синоптики Гидрометцентра России сообщили агентству «Москва», что в ближайшие 10 дней «бабьего лета» в Москве не наступит.

«В ближайшие 10 дней мы останемся под влиянием циклона — характер погоды существенно не изменится, а температурный фон даже будет чуть ниже нормы. Циклон немного сместится на Урал, затем вернётся, а тот антициклон, благодаря которому возможно потепление, пока застрял над Европой», — пояснил представитель Гидрометцентра.

Синоптики добавили, что потепление ожидается только после 23 сентября.

Худик Ольга

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