Общество
13:44, 16 Сентября 2016 Версия для печати

Погибшая на уроке танцев семиклассница отказывалась от еды

Погибшая на уроке танцев в Новосибирске школьница неоднократно теряла сознание во время выступлений.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что школьница в Новосибирске скончалась еще до приезда врачей.

Семиклассница, погибшая в одной из школ Новосибирска, имела все необходимые справки для посещения танцев. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Минобрнауки в пятницу, 16 сентября.

«Ученица, согласно медицинским справкам, была здорова и имела разрешение на посещение занятий танцев», – рассказали в ведомстве. Источник также уточнил, что уроки танцев в школе проходили по вечерам в качестве дополнительного образования.

Портал «Город 54» со ссылкой на сестру погибшей девочки сообщил, что школьница не раз теряла сознание во время выступлений, при этом врачи не видели у нее никаких патологий. По словам сестры, погибшая девочка была сторонницей диет и очень мало ела.

«Очень мало ела, всегда ей говорили, чтобы кушала, а она ни в какую», – поделилась родственница школьницы.

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