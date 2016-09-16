Первыми жертвами шестого вымирания станут морские обитатели

Американские биологи предсказали, какие виды животных исчезнут с лица Земли в ходе шестого массового вымирания.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Минприроды РФ собирается исключить из Красной книги одиннадцать видов редких животных. Среди них оказались уссурийский пятнистый олень, белобокий и беломордый дельфины, малые косатки и многие другие животные, по мнению Гринпис нуждающиеся в защите человека.

Как пишет издание Science, в будущем нашу планету ожидает шестое по счету массовое вымирание видов.

Согласно результатам исследований ученых из США, опубликованным в журнале, первыми жертвами нового цикла вымирания станут самые крупные морские обитатели и другие тяжеловесные представители фауны.

К такому выводу палеобиолог из Стэнфордского университета США Джонатан Пэйн и его коллеги пришли после того, как исследовали связь между угрозой вымирания моллюсков и позвоночных животных и величиной их тела. Изучив данные за последние 500 лет, ученые сравнили их с доисторическими моделями вымирания, основанными на изучении окаменелостей возрастом до 445 миллионов лет. Таким образом американцы выяснили, что при увеличении массы тела в 10 раз риск вымирания возрастает в 13 раз.

Согласно оценкам специалистов, вмешательство человека в мировую экологию в первую очередь грозит вымиранием наиболее крупных видов животных. Ученые уверяют, что в силах человечества предотвратить шестое вымирание видов: для этого необходимо прекратить истребление крупных животных. За прошедшие 440 миллионов лет на Земле произошло пять глобальных вымираний живых организмов, в результате которых численность некоторых видов сокращалась на 90%.