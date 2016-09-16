Общество
Источник: JGR:Planets
16:23, 16 Сентября 2016 Версия для печати

О "молодых" озерах и реках на Марсе рассказали ученые по фото

Ученые с помощью снимков зонда MRO смогли установить, когда на самом деле появились марсианские реки и озера.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что ученые вырастили марсианский урожай.

С помощью снимков марсианской поверхности, которые сделал зонд MRO, ученые смогли установить, что озера и реки существовали на планете дольше на миллиард лет. Результаты исследования палеонтологов опубликованы в журнале JGR:Planets в пятницу, 16 сентября.

Ученые открыли долины, по которым вода стекала в озерные котловины, причем некоторые из них были переполнены и вода вышла из берегов. Это свидетельствует о том, что на Марсе было много источников воды или самой воды в принципе.

Также, по мнению исследователей, озера и реки а действительности существовали на Марсе как минимум через миллиард лет после того, как они, по нынешним теоретическим представлениям, исчезли. Об этом свидетельствуют фотографии Аравийской равнины – предполагаемого дна марсианского океана. На равнине видны четко оформленные каньоны, глубина которых достигает 50–250 метров. Эти каньоны, по мнению специалистов, похожи на крупную систему озер и соединявших их рек. Возраст этих каньонов ученые смогли установить по числу кратеров, появившихся после ударов метеоритов по поверхности красной планеты.

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