Китай отправил в космос обитаемую станцию "Тяньгун-2"

Обитаемая космическая станция «Тяньгун-2» была запущена на орбиту из Китая.

Китай запустил свою вторую обитаемую космическую станцию «Тяньгун-2» в четверг, 15 сентября. Как сообщает «Интерфакс», космическую станцию планируют вывести на орбиту на уровне 380 километров над Землей. Через месяц после этого к станции должен пристыковаться космический корабль «Шэньчжоу-11», на котором будут находиться двое китайских астронавтов.

Станцию «Тяньгун-2» планируют использовать для тестирования систем и подготовки экипажа для длительного пребывания в космосе. Это позволит Китаю приблизиться к созданию многомодульной орбитальной станции, которую намерены завершить в 2022 году. После того, как «Тяньгун-2» проработает несколько лет, его заменят новой станцией «Тяньгун-3».

Первая китайская космическая станция «Тяньгун-1» находится на орбите с сентября 2011 года. За последние пять лет с нею были осуществлены три стыковки, а в начале 2016 года эксплуатация станции была прекращена. «Тяньгун-1» должна войти в атмосферу Земли и сгореть в ней в конце второй половины 2017 года.