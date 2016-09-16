Общество
Источник: The Newa Room
15:00, 16 Сентября 2016 Версия для печати

Губернатор Петербурга распорядился построить Восточную академию

16 сентября губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко дал согласие на строительство Восточной академии.

В ходе встречи в Смольном с правительством города и представителями Духовного управления мусульман Северо-Запада Полтавченко подписал распоряжение, которое подразумевает поиск места под строительство нового учебного заведения, сообщает The Newa Room.

Также на встрече было подписано соглашение о сотрудничестве. Инициатором создания нового учебного заведения выступило Духовное управление, а губернатор поддержал идею создания исламского ВУЗа.

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Худик Ольга

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