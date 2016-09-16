Общество
Источник: "Эхо Москвы"
13:45, 16 Сентября 2016 Версия для печати

ФСО заявила, что не охраняет "дачу Медведева" в Плесе

Федеральная служба охраны заявила, что дача в Плесе, которую ФБК приписывает Дмитрию Медведеву, не является объектом ФСО.

Как ранее писал Sobesednik.ru, Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального утверждает, что дачный участок размером в 80 гектаров в городе Плесе принадлежит премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву. Пресс-секретарь главы правительства Наталья Тимакова опровергла данную информацию, заявив, что Медведев и его родственники отдыхали на даче в Плесе, однако она не является собственностью премьер-министра.

Журналист радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Соломин в своем Twitter сообщил, что усадьба «Миловка», которую глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционер Алексей Навальный объявил собственностью Дмитрия Медведева, не находится под охраной ФСО.

Ранее «Эхо Москвы» отправило запросы о загородной резиденции в ФСО и в Управление делами президента.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу, 16 сентября, поддержал позицию Тимаковой, заявив, что «вчера его коллега – Наташа Тимакова – все комментировала», а на просьбу добавить что-нибудь ответил: «Каким образом? Не могу, нечего абсолютно добавлять».

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