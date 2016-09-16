Девять человек пропали без вести после тайфуна в Китае

Семь человек погибли после обрушившегося в Китае тайфуна «Меранти».

Как ранее сообщал Sobesednik.ru, 14 сентября тропический тайфун «Меранти» обрушился на остров Тайвань. Из-за тайфуна на острове был объявлен «красный» уровень опасности.

Местные власти сообщили, что из-за стихийного бедствия девять человек пропали без вести. Более 330 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома из-за подтопления, сообщает «Интерфакс»

Метеорологи сообщили, что тайфун «Меранти» являются сильнейшим с 1949 года, который обрушился на КНР. Также он считается самым сильным в мире за 2016 год.