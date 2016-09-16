Общество
Источник: France Bleu
12:09, 16 Сентября 2016 Версия для печати

Девять человек были ранены при взрыве газа в центре Дижона

В одном из жилых домов в городе Дижон во Франции взорвался бытовой газ, девять человек пострадали.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что в центре Дижона во время взрыва пострадало много людей.

Девять человек получили ранения во время взрыва бытового газа в одном из жилых домов в центре Дижона. Как сообщает France Bleu, один из пострадавших находится в критическом состоянии.

По данным источника, дом был почти полностью разрушен взрывом. Прибывший на место происшествия мэр Дижона прибыл на место Франсуа Ребсамен заявил, что взрыв не был терактом. При этом он отметил, что газ взорвался с такой силой, что повредил соседние здания.

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