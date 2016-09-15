Юрист: Новые документы избавят от споров о наследстве

Sobesednik.ru выяснил, что изменилось в оформлении документов о смерти и наследовании имущества.

«Говорят, что в справке о смерти человека, которую нужно иметь на руках наследникам умершего, теперь будут указывать не только день, но и точное время. Для чего такая информация?»

Татьяна, Хабаровск

Документ, подтверждающий кончину человека, действительно изменился. Как и почему, рассказывает юрист Денис ПИЛИПЕНКО:

– Новые справки о смерти начали выдавать уже с 1 сентября. Для правовых последствий ухода человека из жизни теперь необходимо фиксировать не только день, но и время смерти. Поправки введены в Гражданский кодекс с тем, чтобы исключить возможность споров в делах о наследстве.

Раньше, если наследующие друг после друга уходили из жизни в один день, они считались умершими одновременно. Таким образом, если у них разные наследники, наследство каждого распределялось только среди них. Если же есть возможность установить точное время смерти каждого из людей, умерших в один день, ситуация с наследством может быть совершенно иной: по закону тот, кто считается умершим позже, получает возможность унаследовать имущество другого. Таким образом, наследники второго наследодателя будут получать наследство, состоящее из его собственного плюс часть наследства, перешедшая к нему от первого наследодателя. А наследники первого в свою очередь получают наследство за вычетом той части, что уже перешла ко второму наследодателю.

Во избежание споров время кончины человека в медицинских документах (кстати, в них точное время смерти, если таковое возможно определить, указывается уже несколько лет) и справке должно совпадать. Минюст уже провел работу по изменению бланков записи акта о кончине и свидетельств о смерти.

Эксперты говорят, что такая мера необходима. Ведь путаница могла возникнуть и из-за разницы в часовых поясах. Новая справка упорядочит передачу наследства между родственниками нескольких умерших и упростит вопросы его распределения. Однако существует мнение, что это может стать причиной коррупции. В ряде случаев родственники могут пытаться договориться с врачами за отдельную плату, чтобы в справке было указано совсем не то время, когда человек действительно умер, с целью не потерять свою часть наследства.