Общество
Источник: ТАСС
08:33, 15 Сентября 2016 Версия для печати

Врач рассказал о лечении Клинтон от "незаразной пневмонии"

Лечащий врач Хилари Клинтон написала письмо о состоянии здоровья кандидата в президенты США.

У кандидата в президенты США от Демократической партии Хилари Клинтон обнаружили «легкую форму незаразной бактериальной пневмонии», пишет ТАСС со ссылкой на сведения штаба Клинтон и письмо ее лечащего врача Лизы Бардак.

В письме Бардак сказано, что диагноз Клинтон подтвердился после проведения компьютерной томографии. На данный момент экс-госсекретарь проходит лечение и «идет на поправку благодаря антибиотикам и отдыху».

Другие показатели — давление и уровень холестерина — у Клинтон в норме. Согласно заключению врача, она может выполнять обязанности президента США в нынешнем состоянии.

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