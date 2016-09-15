Общество
Источник: РИА "Новости"
12:42, 15 Сентября 2016 Версия для печати

В музей в Петербурге ФСБ и СК пришли с обыском и болгаркой

Сотрудники ФСБ и СК РФ вскрыли двери в Музей Новороссии в Санкт-Петербурге болгаркой для проведения обыска.

Как сообщило РИА «Новости», 15 сентября в 07:00 ФСБ и СК РФ пришли с обысками в Музей Новороссии, который находится на улице Декабристов в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Сейчас сотрудников музея в здание не пускают. Причины обыска правоохранители не объясняют.

По данным СМИ, сотрудники ФСБ и СК РФ вскрыли двери в Музей Новороссии болгаркой. В это время в здании музея находился дежурный охранник, но он побоялся открывать двери, так как ранее были случаи, когда под видом сотрудников правоохранительных органов в музей приходили бандиты.

В СК РФ пока обыски в петербургском музее не комментируют.

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