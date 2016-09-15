Общество
Источник: Метеоновости
09:26, 15 Сентября 2016 Версия для печати

В Москве ожидается облачность и кратковременный дождь

15 сентября в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность с кратковременным дождём.

По данным метеорологов, в отдельных районах Москвы пройдёт кратковременный дождь. Температура воздуха в столице будет варьироваться от 12 до 14 градусов тепла, по области максимальная температура воздуха достигнет 14 градусов тепла, сообщает портал «Метеоновости».

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба, что соответствует климатической норме.

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Худик Ольга

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