Самолет на время заблокировали в Воронеже из-за долгов

Самолет без пассажиров некоторое время не мог вылететь из Воронежа в Грозный из-за долгов фирмы-арендатора.

Как передает ТАСС, в воронежском аэропорту из-за долгов сторонней фирмы задержали самолет авиакомпании «Грозный авиа». Сейчас он уже успешно вылетел на базу в Грозный.

По последним данным, техника аэропорта заблокировала самолет из-за задолженности фирмы, которая арендовала самолет, перед аэропортом. Летный директор «Грозный авиа» Ануар Кундетов пояснил, что у самой авиакомпании долгов перед аэропортом нет, уточнив, что авиакомпания уже обратилась в воронежскую прокуратуру с просьбой провести проверку по факту инцидента.

В настоящее время все обстоятельства происшествия уточняются.