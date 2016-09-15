Происшествия
Источник: ТАСС
16:13, 15 Сентября 2016 Версия для печати

Самолет на время заблокировали в Воронеже из-за долгов

Самолет без пассажиров некоторое время не мог вылететь из Воронежа в Грозный из-за долгов фирмы-арендатора.

Как передает ТАСС, в воронежском аэропорту из-за долгов сторонней фирмы задержали самолет авиакомпании «Грозный авиа». Сейчас он уже успешно вылетел на базу в Грозный.

По последним данным, техника аэропорта заблокировала самолет из-за задолженности фирмы, которая арендовала самолет, перед аэропортом. Летный директор «Грозный авиа» Ануар Кундетов пояснил, что у самой авиакомпании долгов перед аэропортом нет, уточнив, что авиакомпания уже обратилась в воронежскую прокуратуру с просьбой провести проверку по факту инцидента.

В настоящее время все обстоятельства происшествия уточняются.

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Цыганкова Валерия

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