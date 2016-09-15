Россия направила в Приморье подкрепление для устранения ЧС

В ночь на 15 сентября самолёт ИЛ-76 с сотрудниками МЧС вылетел из Новосибирска в Приморье для устранения последствий ЧС.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что премьер-министр России Дмитрий Медведев создал комиссию по ликвидации последствий тайфунов в Приморье.

Представитель пресс-службы МЧС России по Новосибирской области пояснил, что на боту авиалайнера ИЛ-76 находилось 100 спасателей, сообщает ТАСС.

«Спасатели отправились на Дальний Восток со специальным снаряжением и оборудованием», — сообщил начальник штаба Сибирского спасательного центра МЧС России Евгений Раков.

Он пояснил, что отряду выдали надувные лодки для прохода в труднодоступных местах, топоры, лопаты и бензопилы для ликвидации заторов, а также мотопомпы с генераторами для откачки воды из подвальных помещений и дворов.

Возглавляет отряд спасателей начальник Сибирского спасательного центра Евгений Гаврилюк.

Новосибирские спасатели направлены для помощи уже работающим группам. Раков подчеркнул, что дополнительные руки ускорят восстановление инфраструктуры в Приморье после тайфунов.