Роскомнадзор советует заменить PornHub реальными знакомствами

Роскомнадзор отверг предложение сайта Pornhub предоставить премиум-аккаунт в обмен на отмену блокировки ресурса в России.

Ранее Sobesdnik.ru писал о том, что сайт для взрослых PornHub, запрещенный на территории РФ по решению Роскомнадзора, предложил предоставить ведомству доступ к премиальному аккаунту в обмен на отмену блокировки ресурса в России.

Представители Роскомнадзора также через Twitter ответили отказом на предложение сайта.

«Простите, мы не на рынке и демографией не торгуем», – написали представители Роскомнадзора в комментариях к посту PornHub.

Один из интернет-пользователей попросил у Роскомнадзора предоставить альтернативу закрывающимся ресурсам. На это в ведомстве ответили, что «в качестве альтернативы можно познакомиться с кем-нибудь в реальной жизни».

В решении Бутурлиновского районного суда, который принял решение о блокировке доступа к PornHub и YouPorn, говорится, что прокурор, добивавшийся закрытия Pornhub, ссылался на «запрет на распространении информации об обороте порнографических материалов или предметов на указанном сайте».

@Pornhub sorry, we are not in the market and the demography is not a commodity.