Общество
Источник: Twitter
13:31, 15 Сентября 2016 Версия для печати

Роскомнадзор советует заменить PornHub реальными знакомствами

Роскомнадзор отверг предложение сайта Pornhub предоставить премиум-аккаунт в обмен на отмену блокировки ресурса в России.

Ранее Sobesdnik.ru писал о том, что сайт для взрослых PornHub, запрещенный на территории РФ по решению Роскомнадзора, предложил предоставить ведомству доступ к премиальному аккаунту в обмен на отмену блокировки ресурса в России.

Представители Роскомнадзора также через Twitter ответили отказом на предложение сайта.

«Простите, мы не на рынке и демографией не торгуем», – написали представители Роскомнадзора в комментариях к посту PornHub.

Один из интернет-пользователей попросил у Роскомнадзора предоставить альтернативу закрывающимся ресурсам. На это в ведомстве ответили, что «в качестве альтернативы можно познакомиться с кем-нибудь в реальной жизни».

В решении Бутурлиновского районного суда, который принял решение о блокировке доступа к PornHub и YouPorn, говорится, что прокурор, добивавшийся закрытия Pornhub, ссылался на «запрет на распространении информации об обороте порнографических материалов или предметов на указанном сайте».

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